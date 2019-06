Isola d'Elba celebra Cosimo I

FIRENZE, 13 GIU - Mostre, concerti di musica rinascimentale e visite guidate per festeggiare anche all'isola d'Elba la nascita, 500 anni fa, del granduca Cosimo I de' Medici. Portoferraio (Livorno), considerata la 'capitale' dell'Elba venne costruita nel 1548 per volere di Cosimo I, allora signore di Firenze. Così per il cinquecentenario della sua nascita, l'isola propone una serie di eventi che animeranno il territorio per tutta l'estate e fino alla fine dell'anno. Tra questi la mostra fotografica 'Civitas Cosimi' (fino al 30/9 al Chiostro centro culturale De Laugier), una raccolta di tableaux vivants di Roberto Ridi, fotografie che sembrano dipinti ispirati dai documenti conservati negli archivi storici elbani e fiorentini e realizzate nei luoghi più significativi della Portoferraio medicea. In programma anche un ciclo di 5 concerti, per ascoltare arie e danze così come le ascoltava lo stesso Cosimo I. Anche l'azienda Acqua dell'Elba ha deciso di omaggiare Cosimo I con un profumo ispirato alle sue gesta