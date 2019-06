Scurati guida cinquina Premio Strega

ROMA, 12 GIU - Antonio Scurati con 312 voti per il suo 'M. Il figlio del secolo' (Bompiani) guida la cinquina del Premio Strega 2019 votata per la prima volta al Tempio di Adriano a Roma e non nella storica sede a Casa Bellonci poichè è in ristrutturazione. Al secondo posto Benedetta Cibrario con 2013 voti per il suo romanzo 'Il rumore del mondo' (Mondadori) e al terzo Marco Missiroli con 'Fedeltà' (Einaudi) che ha avuto 189 voti. Al quarto posto Claudia Durastanti con 'La straniera' (La nave di Teseo) con 162 voti e al quinto un altro ormanzo Einaudi 'Addio fantasmi' di Nadia Terranova con 159 voti.