Madonna, flop vendita biglietti del tour

NEW YORK, 12 GIU - Madonna arranca nella vendita dei biglietti per le tappe del suo tour 'Madame X' a New York. Solo quattro anni fa i biglietti erano andati subito esauriti per il Madison Square Garden (con oltre 20mila posti) mentre, secondo quanto scrive il New York Post, sono ancora disponibili centinaia di biglietti per il concerto del 12 settembre alla BAM opera house di Brooklyn (con circa duemila posti). Madonna sarà al Bam anche il sette ottobre e il sito di Ticketmaster mostra che oltre la metà dei posti da 357 dollari del mezzanino sono ancora invenduti. Sembra che i fan mostrino un calo di interesse nei confronti di Madonna considerato che il 'Rebel Heart Tour' (2015-16) fece due volte esaurito al Madison Square Garden mentre i biglietti per la tappa allo Yankee Stadium andarono esauriti in 20 minuti.