Tirabassi-Memphis, risate e citazioni

ROMA, 12 GIU - Il grande salto, opera prima di Giorgio Tirabassi, in sala dal 13/6 in oltre 250 copie con Medusa, parte tra le risate e poi declina verso quella melanconica tristezza che ricorda opere di grandi autori come Citti, Pasolini e Fellini. Rufetto (Tirabassi) e Nello (Ricky Memphis), i due protagonisti, rapinatori maldestri della periferia romana, dopo averci fatto ridere, alla fine ci sembrano un po' il gatto e la volpe di Pinocchio, ma pieni più di umanità che di furbizia. Il 'salto' è quello che i due cinquantenni, Rufetto e Nello, vogliono fare nella loro carriera. Dopo aver scontato 4 anni di carcere per un colpo andato male, progettano una rapina che potrebbe dare una svolta alle loro vite, ma presto si accorgono che il destino non è mai davvero favorevole. Nel cast Roberta Mattei, Gianfelice Imparato, Paola Tiziana Cruciani, Cristiano Di Pietra, Mia Benedetta, Salvatore Striano, Federica Carruba, Toscano Liz Solari e camei di Pasquale "Lillo" Petrolo, Marco Giallini e Valerio Mastandrea.