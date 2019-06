A Taurianova 'Concorso Madonnari'

TAURIANOVA (REGGIO CALABRIA), 12 GIU - Si svolgerà dal 2 al 4 agosto a Taurianova la quarta edizione del "Concorso Internazionale dei Madonnari - Città di Taurianova", l'iniziativa ideata dall'Associazione Amici del Palco con la direzione artistica del maestro madonnaro Gennaro Troia (fondatore della Scuola Napoletana dei Madonnari), tesa a valorizzare l'arte antica dei madonnari, la tradizione, la storia e il territorio che si trasforma in uno scenario esclusivo per l'arte di strada, un vero e proprio museo a cielo aperto. Nel cuore della città 50 artisti internazionali, con i loro gessetti, è scritto in una nota, "saranno il centro di una manifestazione unica nel suo genere in tutto il territorio regionale che si inserisce tra le maggiori manifestazioni culturali e artistiche della Calabria". Quest'anno, nei tre giorni, sarà possibile non solo di ammirare l'arte, ma anche confrontarsi con gli artisti che coloreranno le strade di Taurianova sul tema dell'anno "L'espressione dell'amore nell'arte sacra".