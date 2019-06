Duni, Luft e Harris a Cala Gonone Jazz

CAGLIARI, 12 GIU - Il jazz sarà, come sempre, il re del festival ma ci sono anche elettronica, sperimentale e world music. In uno scenario unico. Un esempio per tutti: i concerti di Elina Duni e Rob Luft il 27 luglio e di Choro de Rua il giorno dopo alle Grotte del Bue marino. Suoni e ambiente alla 23/a edizione del Cala Gonone Jazz Festival, in programma dal 26 al 28 luglio nella località costiera a pochi chilometri da Dorgali (Nuoro). Con un'anteprima il 18 luglio all'Exma di Cagliari con il live del pianista sardo, trapiantato a New York, Alberto Pibiri in trio. La novità di quest'anno è rappresentata alla scelta dell'Arena Palmasera con punto di raccordo tra concerti, turismo e attività legate alla rassegna. Musica all'aperto con il lungomare punto di riferimento per passeggiate, ascolto e degustazione di vini. Coinvolta anche la cantina di Dorgali: si parte proprio da lì il 26 luglio alle 12 con il One man band di Orani Andrea Cubeddu e si continua alle 19 in un altro scenario particolare, quello dell'Acquario