A teatro, Paiato, Incudine, Villa

ROMA, 12 GIU - Maria Paiato e la ''Madre Courage e i suoi figli'' di Bertold Brecht diretta da Paolo Coletta e l'''Erodiade'' di Giovanni Testori secondo Carlo Cerciello con Imma Villa protagonista, tutti al Napoli Teatro Festival Italia; Mario Incudine nei panni di Modugno in ''Mimì'', diretto da Moni Ovadia e Giuseppe Cutino, a Milano, e il ''Panariello, Conti, Pieraccioni show'' a Livorno; la 10/a edizione della rassegna ''Milano incontra la Grecia'' e il ritorno di ''Dominio Pubblico_la città agli Under 25'', dedicato alla creatività giovane, a Roma: sono alcuni degli appuntamenti teatrali in programma nel prossimo week end.