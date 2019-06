Frozen 2, il sequel in sala dal 27/11

ROMA, 11 GIU - "Elsa il passato non è come sembra devi trovare la verità. Va a nord, oltre le terre incantate verso l'ignoto...". Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle, il nuovo film d'animazione di Walt Disney Studios, uscirà in Italia dal 27 novembre di cui è uscito il trailer ufficiale. La squadra creativa premiata con l'Academy Award, formata dai registi Jennifer Lee e Chris Buck e il produttore Peter Del Vecho, riporterà sul grande schermo gli amati protagonisti Elsa, Anna, Olaf e Kristoff che nella versione italiana avranno ancora una volta le voci di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis. Le principesse Elsa e Anna affrontano Il segreto di Arendelle, come dice il sottotitolo, che sembra poter sconvolgere il loro regno incantato. Elsa è determinata a scoprire qual è l'origine dei suoi poteri e ovviamente la sorella Anna e gli inseparabili Olaf e Kristoff la accompagneranno in questa nuova avventura.