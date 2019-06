Abbonamento Musei, +24,3% in Piemonte

TORINO, 11 GIU - Sono tutti in crescita i numeri dell'Associazione Abbonamento Musei (AM) che da Piemonte e Lombardia a fine giugno si estenderà anche in Valle d'Aosta e progetta di allargarsi in Liguria: nei primi 5 mesi 2019 +24,3% di tessere vendute per i 150 musei della Lombardia, +30% per i 250 dell'abbonamento in Piemonte. Al 1° giugno le tessere attive in Piemonte erano 131.042. Numeri che si affiancano al milione e 58 mila ingressi del 2018: in Piemonte oltre 941 mila, in Lombardia 116.666. Abbonamento Musei è un modello apprezzato anche dal ministero dei Beni Culturali che lo ritiene "un benchmark con autorevolezza a livello nazionale", spiegano il presidente Dino Berardi e il direttore Simona Ricci. Il possessore della tessera entra in media 8 volte nei musei in un anno, "dato in crescita e di grande rilievo, se rapportato all'indagine di Federcultura secondo cui il 70% degli italiani non ha alcuna attività culturale". La spesa media in ogni visita è di 13 euro, per audioguide, cataloghi e servizi aggiuntivi.