Aldo Giovanni e Giacomo ciak in Puglia

BARI, 11 GIU - Al via lunedì 17 giugno in Puglia otto settimane di riprese per il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo "Odio l'estate", regia di Massimo Venier, con la partecipazione straordinaria di Massimo Ranieri e Michele Placido. Accanto a loro, Lucia Mascino, Carlotta Natoli, Maria Di Biase. Con la logistico di Apulia Film Commission, l'organizzazione è affidata al pugliese Francesco Lopez. E' scritto e sceneggiato da Davide Lantieri e Michele Pellegrini con Venier e gli stessi Aldo, Giovanni e Giacomo, che nel film partono per le vacanze. Non si conoscono, tre vite diverse: il precisetto organizzato ma con un'azienda fallimentare, il medico di successo con figlio in crisi preadolescenziale, l'ipocondriaco nullafacente con il cane Brian e la passione per Massimo Ranieri. Si incontrano in un'isola, stessa casa in affitto. Lo scontro è spassoso: due figli si innamorano, le tre mogli partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare, poi tre nuovi amici vanno in cerca di un figlio. Sarà girato anche in Lombardia.