Giletti, futuro? Ho deciso, ora vacanza

ROMA, 10 GIU - "Dentro di me ho deciso, ora mi prenderò 15 giorni di vacanza, e staccherò i telefoni. Quando tornerò incontrerò chi devo". Lo dice all'ANSA Massimo Giletti, rispondendo a una domanda sulla possibilità che possa tornare in Rai o continuare il suo percorso televisivo a La7. Il giornalista a Roma, in un incontro alla libreria Mondadori di Via Cola di Rienzo, ha presentato il suo libro 'Le dannate' (Mondadori) nel quale ripercorre la battaglia, raccontata più volte a Non è l'arena, delle tre sorelle Napoli (Irene, Ina e Anna) per difendere la loro azienda agricola, contro la cosiddetta mafia dei pascoli, nelle campagne di Mezzojuso, in Sicilia. Prima del firmacopie, nella conversazione con Pietrangelo Buttafuoco, Giletti ha accennato anche al suo futuro televisivo: "Quella con la Rai è ancora una ferita ancora molto grande, mandare a casa un programma che faceva 4 milioni e non pagarne le conseguenze è molto grave. Credo ognuno di noi debba lottare dove si trova, comunque e sempre".