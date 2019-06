Al via Sguardi Altrove Film Festival

MILANO, 10 GIU - Nuove date e nuova location per la 26/a edizione di Sguardi Altrove International Women's Film Festival, la rassegna internazionale dedicata al cinema e ai linguaggi artistici al femminile. Il Festival approda, dal 13 al 21 giugno, in uno dei luoghi più significativi della cultura milanese, il Teatro Franco Parenti (Sala AcomeA, Café Rouge e Sala Treno Blu), con diramazioni in altri tre spazi, Il Cinemino, Wanted Clan e Après-Coup oltre che a Rho. Il tema dell'edizione 2019 è 'Bellezza e coraggio: plurale femminile contemporaneo'. Saranno proiettati oltre 60 film, tra lungometraggi e cortometraggi, provenienti da 5 continenti. La serata di apertura di giovedì 13 giugno, a ingresso gratuito, comincia alle 18.30 con un dibattito sulla violenza di genere. Alle 19.30, l'inaugurazione ufficiale del Festival, cui segue il film di apertura del concorso Nuovi Sguardi, 'Becoming Astrid', della regista danese Pernille Fischer Christensen, ispirato alla storia dell'autrice di Pippi Calzelunghe.