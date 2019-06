Bartlett e 'La maledizione dei classici'

ROMA, 10 GIU - Si chiama La maledizione dei classici e vede protagonista una ragazza che spiega quale è stata la sua esperienza con i classici, appunto, l'inedito che Alicia Gimenez Bartlett, l'autrice dell'amata serie dedicata alla poliziotta Petra Delicado, leggerà l'11 giugno al Festival Letterature, alla Basilica di Massenzio a Roma. Sarà una serata speciale, in blu come i libri Sellerio a cui è dedicata, a 50 anni dalla nascita della casa editrice palermitana, con a fare da filo conduttore 'I classici di domani. A salire sul palco saranno, oltre alla Bartlett, l'americano Scott Spencer, già finalista del National Book Award, Antonio Manzini, l'inventore del famoso personaggio di Rocco Schiavone e lo scrittore e giornalista Roberto Alajmo, con l'accompagnamento musicale di Carlo Boccadoro. "Un classico è tutto ciò che non è moderno. Non abbiamo la capacità di capire tutto quello che sta accadendo. Petra non so se è un classico, è un riflesso della società, di come sono cambiate le cose in Spagna" spiega la Bartlett.