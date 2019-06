A John Turturro chiavi città Giovinazzo

GIOVINAZZO (BARI), 10 GIU - L'attore italo-americano, John Turturro, protagonista della serie tv 'Il nome della rosa', riceverà il 30 giugno le chiavi della città e la cittadinanza onoraria di Giovinazzo. Il padre di John, Nicola Turturro, nato a Giovinazzo, partì alla volta degli Stati Uniti con i genitori all'età di sei anni. "E' stato un sogno coltivato per quattro anni, ma John - dice il sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma - me lo aveva promesso l'unica volta che ci siamo visti, nel 2014, a Roma. E sono sempre stato certo che avrebbe mantenuto la parola data". "Averlo qui, per la prima volta in via ufficiale, non è solo il mio sogno che si avvera, ma la gioia e l'orgoglio di una città intera perché quelli come John sono i nostri ambasciatori nel mondo e rappresentano le nostre radici che ci tengono stretti nonostante le distanze - conclude -. Sono certo che Giovinazzo saprà accogliere e abbracciare il suo figlio più illustre".