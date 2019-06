Patti Smith in concerto incanta Taranto

TARANTO, 10 GIU - La "sacerdotessa" del rock Patti Smith ha infiammato il pubblico nell'edizione di Taranto del Medimex con un grande concerto che rimarrà scolpito nella memoria di quanti hanno affollato il main stage della rotonda del Lungomare. L'artista statunitense ha trascinato i fan con le canzoni che l'hanno resa celebre, ringraziando a sua volta il pubblico e la città di Taranto per la calorosa accoglienza. Patti Smith ha visitato anche la città vecchia, fotografando i vicoli e intrattenendosi a parlare con i pescatori e ha raggiunto la spiaggia di Castellaneta Marina per una passeggiata a mare. Le immagini hanno subito fatto il giro dei social. La stessa cantante statunitense ha postato sul suo profilo ufficiale Instagram una foto della figlia (che l'ha accompagnata al pianoforte nel live della Rotonda) seduta in un ristorante e scrivendo di una Taranto unica e camaleontica.