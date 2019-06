Ligabue, niente è come un concerto

REGGIO EMILIA, 09 GIU - Si scaldano le luci dei riflettori per la nuova carrellata di concerti negli stadi di Luciano Ligabue, quello 'Start Tour 2019' al via venerdì 14 dallo Stadio San Nicola di Bari. Con una scaletta di diciannove brani, oltre ai bis e compresi due medley, ieri sera alla Fiera di Reggio Emilia il Liga è salito su quel palco che tra pochi giorni comincerà a girare l'Italia, per quelle che sono state le prove generali del concerto che andrà in scena in nove stadi diversi e fino al 12 luglio. "Oggi riesco a gestire meglio la differenza tra l'essere su o giù da un palco - ha detto Ligabue al termine delle prove - ma il live per me resta una sorta di dipendenza. Mi diverto in tanti modi, ma niente è come un concerto".