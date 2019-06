Brera per i ragazzi, La Pinacoteca

MILANO, 8 GIU - "Guarda questo dipinto con attenzione. Che suono avrebbe se potessi ascoltarlo?" oppure "Sfida le persone con cui sei venuto al museo. Chi riesce a trovare il maggior numero di dettagli?": sono alcune delle attività proposte in 'La Pinacoteca di Brera Come la vedo io', una guida al museo per famiglie scritta da Devorah Block e illustrata da Aleksandra Trajkovi per Skira. Per spiegare il perché di questa guida-active book, che invita grandi e piccini a guardare in modo nuovo ai tesori della Pinacoteca, il direttore James M. Bradburne sceglie una citazione dello storico dell'arte Michael Baxandall: "nessuno va al museo per vedere i dipinti; si va per parlare di quel che si vede nei dipinti". Ed ecco allora la prima regola della nuova guida: "La Pinacoteca è tua: cerca un modo tutto tuo di vivere il museo e le sue opere". Magari facendosi guidare dai suggerimenti del libro che propone un itinerario tra 11 capolavori, partendo dalla statua di Canova 'Napoleone come Marte pacificatore'.