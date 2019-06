Leonardesca, omaggio di Omar Galliani

BARI, 8 GIU - Venticinque opere di Omar Galliani saranno al Castello Svevo di Bari dal 15 giugno al 9 settembre, per la mostra 'Leonardesca' organizzata dal Polo Museale Puglia e dalla Fondazione Musicale Vincenzo Maria Valente, con Accademia Belle Arti di Brera, tra gli altri. Omar Galliani, artista con l'autoritratto esposto alla Galleria degli Uffizi, rende così omaggio a Leonardo nel cinquecentesimo della morte. Aldilà dell'anniversario, "Leonardesca - scrive Mariastella Margozzi, direttrice del Polo museale e firma critica del catalogo con Nadia Stefanel - nel senso che, da Leonardo da Vinci, Galliani ha tratto da sempre l'ispirazione per il suo sapiente stile disegnativo e per l'uso iper-naturalistico dello 'sfumato'". "La mostra - spiega Galliani - muove da un volto, sembianze immaginarie e qualche nota storica che da Milano ci porta a Bari, al Castello Svevo. È il volto giovanile di Bona Sforza", che domina una sezione di otto opere inedite, tra i diversi periodi esposti, in grandi tavole o lavori su carta.