Urso resta in vetta alla hit parade

ROMA, 7 GIU - Seconda settimana in vetta alla classifica Fimi Gfk per il tenore polistrumentista Alberto Urso, reduce della vittoria di Amici, con il suo album d'esordio 'Solo'. Risale in seconda posizione, con 'Colpa delle favole', Ultimo, che piazza in top ten anche l'album Peter Pan (ottavo). Sul terzo gradino un'altra finalista del talent di Maria De Filippi, Giordana Angi, con 'Casa'. Balza in avanti di tre posizioni Billie Eilish, quarta con 'When we all fall asleep, where do we go?', davanti al rapper Izi, quinto con 'Aletheia'. New entry al sesto posto i Nomadi, con il nuovo concept album 'Milleanni'. Guadagna una posizione ed è settimo Salmo con 'Playlist'. Chiudono la top ten, entrambi in risalita, Coez con 'E' sempre bello' e Marco Mengoni con 'Atlantico'. Tra i singoli al vertice c'è 'Ostia Lido': il brano di J-Ax, prodotto da Takagi e Ketra, spopola anche sul web, con oltre 7 milioni di visualizzazioni per il video. Tra i vinili, tornano al top i Pink Floyd con il bestseller The Dark Side of the Moon.