Vasco a Milano, in 180mila per 3 date

MILANO, 7 GIU - Sono 180mila i fan che hanno assistito alle prime tre date milanesi del "Vasco Non Stop Tour 2019", a metà dell'evento dei record allo stadio San Siro che si concluderà il 12 giugno. Il popolo di Vasco è arrivato da ogni parte d'Italia e per il primo live in centinaia hanno dormito per giorni nel piazzale per poter arrivare il più possibile sotto all'enorme palco largo cento metri e alto 33, come un palazzo di 11 piani.