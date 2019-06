Addio tra Bradley Cooper e Irina Shayk

NEW YORK, 7 GIU - Dopo quattro anni d'amore e una figlia, Bradley Cooper e Irina Shayk si sono detti addio. Lo riporta la rivista People. L'attore e la modella russa si sono fidanzati nella primavera del 2015 e nel marzo 2017 sono diventati genitori della piccola Lea De Seine. Secondo il magazine Cooper, 44 anni, e Shayk, 33, hanno ufficialmente concluso la loro relazione amichevolmente e starebbero lavorando ad un accordo per la custodia della figlia. La coppia, che ha sempre cercato di mantenere privata la propria vita sentimentale, è finita sotto i riflettori dopo gli Oscar di quest'anno, quando si è parlato di un flirt tra Cooper e Lady Gaga, co-protagonista del film 'A Star is Born'. I due si sono esibiti con la canzone 'Shallow' e hanno fatto sognare il pubblico mostrandosi particolarmente affiatati. Nei giorni successivi, tuttavia, Gaga aveva smentito il flirt.