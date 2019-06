Arbore e le canzoni napoletane su Rai5

NAPOLI, 7 GIU - Renzo Arbore e L'Orchestra Italiana si raccontano su Rai5: il 12, 19 e 26 giugno alle 21.15 sarà in onda 'Ll'arte d'o sole', una tra le più importanti rassegne di canzoni napoletane realizzate per la televisione negli ultimi anni, tre appuntamenti dedicati al sogno-scommessa di Arbore, una mission lunga 28 anni. "Rai5 è un canale culturale e questo è un programma di cultura" spiega Arbore che firma la produzione con Gino Aveta, la consulenza di Adriano Fabi e la regia di Barbara Napolitano. Il programma, che sancisce il ritorno televisivo di Renzo Arbore dopo il successo su Rai2 con 'Guarda stupisci', è ospitato nello stesso studio Rai di Napoli con le scenografie di Cappellini e Licheri. Si partirà dagli esordi fino ai più grandi successi dello showman con la sua Orchestra nei principali teatri e piazze d'Italia ma anche al Radio City Music Hall, al Madison Square Garden e alla Carnegie Hall di New York, alla Royal Albert Hall di Londra, all'Olympia di Parigi, sulla Piazza Rossa di Mosca.