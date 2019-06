Fine campionato, il calcio sparito

ROMA, 7 GIU - La gioia irrefrenabile per la vittoria del Mondiale nel 1934, i mitici ritratti dei grandi campioni come Omar Sivori, Sandro Mazzola, Gianni Rivera, ma anche le maglie di stoffa comune, i campi pieni di fango, gli stadi che oggi non ci sono più: c'è tutta la passione degli italiani per il calcio nella mostra "Fine campionato", allestita dal 19 al 30 giugno alla Galleria Il Sole di Roma, che presenta al pubblico una selezione di opere fotografiche di Tullio Farabola (uno dei primi fotoreporter del nostro Paese) e della sua Agenzia fondata a Milano nel dopoguerra. Il percorso accoglie 16 scatti inediti in bianco e nero che, attraverso lo sport, svelano il ritratto composito di un'Italia ormai sparita, immortalata dagli anni Trenta agli anni Sessanta. Nella mostra sono esposte anche le ceramiche dell'artista milanese Stefano Puzzo, ispirate ai leggendari omini del Subbuteo. Ogni giocatore è un pezzo unico realizzato ad hoc in base all'estro e alla fantasia dell'artista.