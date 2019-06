Elisa Sapienza debutta con Il tempo vola

ROMA, 7 GIU - "Il Tempo Vola" è il primo EP di inediti di Elisa Sapienza (dal 7 giugno). Cinque brani elettro pop, più una versione acustica, che raccontano la presa di coraggio di una giovane artista che decide di mostrare per la prima volta piccoli pezzi di sé. L'Ep è stato anticipato dal singolo "Eccezionali" uscito il 17 maggio. "Il Tempo Vola oltre che il titolo di un brano - racconta Elisa, milanese classe '94 - è anche un'esortazione a se stessi, per non sprecare il tempo e le opportunità che la vita ci mette davanti. Il Tempo Vola è una nuova strada di un percorso lunghissimo, iniziato tanto tempo fa quando ho incominciato a studiare la musica e il canto. In 5 brani racconto molte parti di me che sono comuni a tante persone. Il Tempo Vola è il coraggio di chi non si arrende e sa attendere il momento giusto per dire: io ci sono!".