Carta, esce il singolo I giorni migliori

ROMA, 7 GIU - Nei giorni in cui è finito al centro della cronaca per un presunto furto in un grande magazzino (a settembre il processo), Marco Carta pubblica un nuovo singolo dal titolo 'propiziatorio' I giorni migliori (dal 7 giugno, su etichetta The Saifam Group). Il brano è stato scritto da Marco Rettani, Gabriele Oggiano e Giovanni Pastorino. "I giorni migliori - spiega Marco Carta - sono quelli in cui anche le piccole cose hanno un peso fondamentale nella nostra vita. Sono quei giorni che ci segnano, positivamente parlando, e che rimangono impressi nella nostra esistenza. Sono i giorni di cui abbiamo fortemente bisogno per vivere, quelli di cui non possiamo fare a meno. Perché i giorni migliori, quando tornano, sono i giorni migliori che restano".