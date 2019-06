Da Vasco a Salmo la musica si fa in nave

CAGLIARI, 7 GIU - Un mare di musica: da Salmo a Vasco in Sardegna sarà un'estate di chitarre, rime e canzoni tra le onde. Roba per tutti i gusti, dal jazz al rap passando per l'indie internazionale. Sì, show e palchi in nave per un'esperienza in qualche modo unica e indimenticabile. Ci si mette anche Vasco Rossi. In questo caso nessun concerto sul ponte del rocker di Zocca. Ma sarà comunque un viaggio musicale perché, per i due concerti di Cagliari, è stata allestita una nave, che si fermerà a Cagliari per due notti, con tanto di logo per portare nell'Isola i fan di tutta la Penisola. E ci sono interni dedicati a Vasco con una sala cinema, merchandising a bordo e intrattenimento musicale per gli ospiti. Con ciascuna sala che sarà rinominata prendendo spunto dai dischi dell'autore di canzoni storiche come "Albachiara" e "Siamo solo noi". Spazio anche al rap con Open Sea Republic: dal 21 al 23 giugno un traghetto di GNV (Grandi Navi Veloci) diventerà lo scenario per uno speciale festival di 36 ore diretto da Salmo