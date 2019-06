Corrado, 20 anni dopo torna La corrida

ROMA, 7 GIU - L'8 giugno in prima serata, a vent'anni dalla scomparsa, Canale 5 omaggia Corrado con l'ultima puntata della Corrida, del 20 dicembre 1997. E' il programma più amato del conduttore che lo ideò insieme al fratello, Riccardo Mantoni, e condusse prima in radio e poi in tv per 10 edizioni dal 1986 al 1997, con un successo trionfale. Corrado Mantoni, in arte semplicemente Corrado, scomparso a Roma l'8 giugno 1999, considerato uno dei padri fondatori della tv italiana, insieme a Mike Bongiorno e Raimondo Vianello. Con la sua ironia, è entrato nel cuore di milioni di italiani. "Per tutti noi che abbiamo intrapreso il mestiere di presentatore - dice Gerry Scotti, che introdurrà la puntata speciale - la sua è stata una grande lezione, ma Corrado era inarrivabile, inimitabile e insostituibile".