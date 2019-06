Jovanotti, esce Ep con 7 nuove canzoni

ROMA, 7 GIU - A un mese dal via al Jova Beach Party (il 6 luglio da Lignano Sabbiadoro) esce a sorpresa Jova Beach Party, un EP con sette nuove canzoni (Polydor). "Per visualizzare l'idea che stava nascendo serviva un po' di musica, qualcosa di nuovo, senza pressione, per il piacere di immaginare la gente che balla". Nel nuovo progetto, ricco di collaborazioni, fondamentalmente si balla, la base dei sette pezzi è festaiola, sempre nel marchio della scrittura di Lorenzo, impregnata di romanticismo, avventura, vitalità, energia, attenzione alle parole, "un progetto nato e cresciuto libero, che voleva uscire, e ora è fuori!". Nato sull'onda del desiderio: "È pura passione per la musica, niente altro che passione per la musica e per quello che la musica fa accadere". Per Jova Beach Party non sono previsti video, ma c'è un esperimento: l'Ep esce in forma di playlist di Lyric video con i 7 brani in versione cartoon sviluppati dai fratelli Dan&Dav insieme a Colormovie che ha curato il montaggio e gli effetti speciali.