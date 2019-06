Morto a 77 anni cantante blues Dr. John

NEW ORLEANS (USA), 7 GIU - E' morto all'età di 77 anni Dr. John, cantautore di New Orleans che ha saputo mescolare nella sua musica il blues, il rock e il boogie woogie. Malcolm John Rebennack, questo il suo vero nome, è stato stroncato ieri da un infarto, ha reso noto la sua famiglia. Non era più apparso in pubblico dalla fine del 2017, quando cancellò diversi concerti. Nella sua lunga carriera Dr. John ha vinto cinque Grammy Awards. Nel 2011 è stato introdotto nella Rock and Roll Hall of Fame.