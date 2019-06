Filming Sardegna tra Longoria e Arquette

ROMA, 6 GIU - In 4 giorni 30 titoli (tra film e serie tv) e decine di iniziative collaterali con l'idea di mettere a braccetto cinema e audiovisivo. Questa la seconda edizione di Filming Italy Sardegna Festival (13-16 giugno tra Cagliari e Forte Village), presentata a Roma dal general director, Tiziana Rocca. Rocca annuncia che dal 2020 il festival raddoppierà la durata. Spazio a un premio dedicato a Pietro Coccia, il fotografo del cinema scomparso pochi giorni fa a 57 anni. Film di apertura, in anteprima italiana, sarà Domino di Brian De Palma, girato in parte in Sardegna. E poi altre tre anteprime: The Professor con Johnny Depp; The Poison Rose con Alice Pagani e Restiamo amici di Antonello Grimaldi. Tra gli ospiti, Eva Longoria che inaugurerà il festival e poi Patricia Arquette, William Baldwin e ancora Enrico Brignano, Paola Cortellesi, Francesca Archibugi, Isabella Ferrari, Claudia Gerini, Riccardo Milani, Catrinel Marlon, Martina Colombari, Carlo Cracco, Isabella Ferrari, Cosima Coppola e Marco Giallini.