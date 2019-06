Umbria Jazz 19 alla Galleria Nazionale

PERUGIA, 6 GIU - La Galleria Nazionale dell'Umbria ospita anche in occasione di Umbria Jazz 19 un ciclo di raffinati concerti. Quest'anno il programma raddoppia. Oltre all'ormai consolidato concerto di mezzogiorno, ce ne sarà uno alle 15,30. Il pubblico potrà anche vedere una mostra di fotografie di Jimmy Katz, uno dei più grandi ritrattisti del jazz, organizzata dal Museo in collaborazione con il festival. Il palco della Sala Podiani vedrà alternarsi grandi nomi del jazz internazionale e italiano, da Joachim Kuhn a Fred Hersch, passando per Kenny Barron, Benny Green e John Patitucci, e per gli italiani Danilo Rea e Roberto Gatto, con lo stesso Patitucci, Gianluigi Trovesi e Gianni Coscia, Fabrizio Bosso, Mauro Ottolini, Giovanni Guidi, Enrico Zanisi, Daniele Di Bonaventura con Jacques Morelenbaum, Dino Rubino e Gabriele Mirabassi.