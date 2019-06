In tv Italia 'slow' dei cammini mistici

ROMA, 5 GIU - Partenza alla scoperta della Via degli Dei, l'antica strada tra Emilia e Toscana, e sulla via Francigena, l'itinerario-simbolo dei pellegrini. E poi via con il Medioevo sacro e i paesaggi sacrali della Lombardia o la Nuova Gerusalemme da scoprire in Piemonte fino alle foreste di San Francesco nel Lazio e la via dei Sette ponti in Toscana. Nuova coppia al volante, con Dario Vergassola affiancato quest'anno da Michelle Carpente, e un nuovo focus tutto su itinerari mistici e religiosi: riparte così il viaggio di 'Sei in un paese meraviglioso', quinta edizione del programma voluto da Autostrade per l'Italia, in onda dal 10 giugno alle 21.15 su Sky Arte con 15 nuove puntate realizzata da Ballandi Arts. "È un po' il nostro Game of Thrones - sorride il direttore di Sky Arte Roberto Pisoni - Quest'anno l'idea di mescolare la velocità alla lentezza si sposa perfettamente con il percorso del canale di racconta. In ogni puntata, anche un ospite legato al territorio: nella prima, Neri Parenti e Davide Riondino.