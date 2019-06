Carlucci torna con talent Il sogno podio

ROMA, 5 GIU - Neanche il tempo per festeggiare il successo di ascolti, la migliore edizione degli ultimi sei anni, di Ballando con le Stelle che Milly Carlucci scenderà nuovamente in pista, per condurre un altro talent dedicato all'arte e alla musica. Da giovedì 6 giugno in prima serata, infatti, sarà al timone del nuovo programma di Rai 5, in onda, alle 21.15 Il Sogno del Podio, dedicato ai giovani Direttori d'Orchestra. "Sono molto orgogliosa di questo programma perche vede 20 giovani bacchette europee, tra questi 4 donne, arrivati da tutta Europa, misurarsi con una disciplina di altissimo livello", dice la bionda conduttrice in una conversazione con l'ANSA - in lotta per conquistare il podio della leggendaria London Symphony Orchestra". In quattro puntate, dedicato all'edizione 2018 della "Donatella Flick LSO Conducting Competition". Il talent condotto da Carlucci consentirà al primo classificato di poter ricoprire la carica di Assistant Conductor of the LSO per un anno.