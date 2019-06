Venezia,restauro scala Scuola S.Giovanni

VENEZIA, 5 GIU - Concluse le indagini per valutare la situazione statica della struttura, realizzata da Mauro Codussi nel 1498, completate le opere di messa in sicurezza e definito il progetto esecutivo, partono dal prossimo settembre i lavori di restauro dello Scalone Monumentale della Scuola Grande San Giovanni Evangelista, a Venezia. L'intervento di restauro, in contatto con la Sovrintendenza, potrebbe concludersi entro un anno ed è finanziato da Venetian Heritage, organizzazione non profit che opera a favore della salvaguardia e conoscenza del patrimonio di arte veneta in Italia e nei territori anticamente parte della Repubblica di Venezia, con il sostegno di The Gritti Palace, in un quadro triennale con una prima donazione di 60 mila euro e una relativa al secondo lotto, di 70 mila.