Giacomo Ferrara al Giffoni Film Festival

SALERNO, 5 GIU - Il giovanissimo attore abruzzese Giacomo Ferrara giovedì 25 luglio sarà ospite della 49/a edizione del Giffoni Film Festival (in programma a Giffoni Valle Piana - Salerno dal 19 al 27 luglio). Ad attenderlo saranno i masterclassers Cult a cui racconterà cosa si provi, a soli 28 anni, ad essere sugli schermi di 192 paesi - quelli dove Netflix distribuisce la serie cult Suburra - di cui nel 2019 è uscita la seconda stagione. E' conosciuto dal grande pubblico, infatti, per essere uno dei protagonisti della fiction italiana Suburra - La Serie, in cui interpreta Alberto Anacleti, detto Spadino, e durante la giornata Ferrara riceverà il Giffoni Explosive Award: il riconoscimento che il festival dedica ai talenti emergenti. Ferrara con Suburra ha a che fare dal 2015, quando, sotto la regia di Stefano Sollima, interpreta Spadino per la prima volta. Basato sull'omonimo libro di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, il film racconta il crimine organizzato nella capitale.