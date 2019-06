Baglioni premiato per il tour Al centro

ROMA, 4 GIU - Mercoledì 5 giugno Claudio Baglioni sarà ospite dei Seat Music Awards, i premi della musica italiana in onda in prima serata su Rai1 dall'Arena di Verona, e riceverà il Premio Live (certificato Siae) per il tour 'Al centro'. L'artista, al ritorno in tv dopo il Festival di Sanremo, sarà protagonista di una performance eccezionale all'Arena, che nel settembre 2018, in occasione dei suoi tre concerti-evento, per òa prima volta ha ospitato uno show con il palco al centro e tutti i posti numerati per consentire al pubblico una visione dello spettacolo a 360 gradi. Baglioni si aggiunge così agli oltre 50 artisti che hanno annunciato la loro partecipazione ai Seat Music Awards. L'evento, in onda mercoledì 5 giugno e giovedì 6 giugno in prima serata su Rai1, condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, ospiterà le stelle della musica italiana che, come di consueto, verranno premiate per i loro recenti successi discografici (certificati da Fimi/Gfk Italia) e live (certificati Siae).