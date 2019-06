Luchetti, mio nuovo film da Starnone

ROMA, 4 GIU - Una storia di coppia durissima, "che assomiglia molto all'Italia che stiamo vivendo". Così Daniele Luchetti descrive il film che girerà da Lacci, il romanzo di Domenico Starnone, coautore anche della sceneggiatura insieme al regista e a Francesco Piccolo. "Quello di Starnone è un libro meraviglioso, molto tosto. Abbiamo da poco finito di scrivere e sto per iniziare la preparazione del film. Per ora non c'è ancora un cast, ma penso di iniziare le riprese a ottobre", spiega il cineasta nell'ultimo appuntamento della prima stagione Caravaggio incontri (torneranno a ottobre), al Cinema Caravaggio di Roma. Nel dialogo con il giornalista Paolo di Paolo e con il pubblico, il regista si è raccontato e ha introdotto la proiezione del suo ultimo film, Momenti di trascurabile felicità, interpretato da Pif e Thony, tratto di romanzi di Piccolo. Poi Luchetti, ripercorrendo la sua strada nel cinema, ha ricordato i tre anni da studente nella Scuola di Cinema Gaumont creata da Renzo Rossellini.