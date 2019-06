Mengoni porta Atlantico Tour in Europa

ROMA, 4 GIU - Atlantico Tour, l'avventura live di Marco Mengoni, non accenna a fermarsi e a fine anno torna in Europa con altri 7 appuntamenti. Dopo un viaggio lungo due mesi con oltre 200mila biglietti venduti, partito proprio dall'Europa con cinque anteprime e proseguito con ben 20 date nei palazzetti di tutta Italia, i cinque speciali appuntamenti estivi di Fuori Atlantico Tour alla scoperta della bellezza e le nuove date nei palazzetti di tutta Italia previste per l'autunno, il tour tornerà in Europa con nuovi appuntamenti. A dicembre lo show arriverà alla Salle Madeleine di Bruxelles (4 dicembre), al Melkweg di Amsterdam (6 dicembre), alla Batschkapp di Francoforte (8 dicembre), alla Carlswerk di Colonia (10 dicembre), alla Samsung Arena di Zurigo (13 dicembre), alla Sala Barts di Barcellona (15 dicembre) e al Shepherd's Bush Empire di Londra (18 dicembre).