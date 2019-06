Elisa pubblica a sorpresa Ep in inglese

ROMA, 4 GIU - Sorpresa per i fan di Elisa. Dopo aver annunciato un tour nei palasport per il prossimo autunno, la cantautrice friulana è pronta con un'altra sorpresa: un Ep con 5 brani inediti in inglese dal titolo "Secret Diaries", in uscita in digitale il 7 giugno per Island Records (dallo stesso giorno anche in preorder per l'edizione limitata e numerata in vinile). L'annuncio alla presenza di un gruppo di fan radunati da Spotify per un appuntamento al "buio", un esperimento di "secret listening" a sorpresa. Quattro brani sono totalmente inediti, mentre uno, "Feeling this way", quello che apre il disco, è la versione originale di "Con te mi sento così", poi riscritta in italiano per "Diari Aperti" (Disco di Platino). "È un lavoro a cui tengo moltissimo - ha detto Elisa durante l'ascolto con i fan - ho deciso di tenere le primissime registrazioni perché mi piace quel sapore quasi 'da provino'. C'è aria di casa, sono proprio io. C'è intimità, femminismo, l'idea di un America come un'isola che non c'è".