In tv la scelta di vivere in Italia

ROMA, 4 GIU - Perché stranieri affermati scelgono città italiane per vivere, come come Salerno di cui parla il direttore del Museo Archeologico Nazionale di Paestum o anche il pallanuotista serbo Vojislav Cupic? Mentre a Cosenza perché hanno deciso di fare base l'artista e wedding planner francese Antoinette Strauss o il professore gallese John Trumper? Con 10 puntate inedite prende il via la nuova stagione del format originale laF "Voglio Vivere in Italia", che racconta la provincia italiana attraverso gli occhi di Simone & Anna ed il punto di vista originale e inedito degli stranieri che hanno scelto di viverci. Le prime quattro puntate in anteprima a giugno sono dedicate a Salerno, Cosenza, Lecce e Campobasso, in quattro episodi da 30 minuti ciascuno, in onda dal 6 giugno ogni giovedì alle ore 21.10 su LaF (SKY 135), per proseguire poi in autunno con tante nuove mete.