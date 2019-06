Arriva Assedio. Fuoco su Trump' di Wolff

ROMA, 4 GIU - Il nuovo libro di Michael Wolff, 'Assedio. Fuoco su Trump' sarà nelle librerie il 4 giugno in contemporanea mondiale, in Italia per Rizzoli. Già autore del bestseller 'Fuoco e furia', Wolff sarà in Italia il 27 e 28 giugno. Il nuovo esplosivo reportage di Wolff riparte da dove finiva il precedente con Trump in una Casa Bianca sotto assedio, mentre i suoi collaboratori più stretti o sperano di andarsene o sono sul punto di essere cacciati, il suo partito fa quadrato e allo stesso tempo cerca un'alternativa. Il procuratore speciale Mueller conduce un'indagine sui contatti tra il suo comitato elettorale e la Russia, altri inquirenti federali potrebbero mettere a nudo i segreti dell'intera famiglia Trump e il mondo assiste alle oscillazioni della maggiore potenza mondiale alle prese con soggetti come Kim Jong-un, Vladimir Putin e il principe saudita Mohammad bin Salman.