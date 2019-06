Passaggi Festival, vignette per Regeni

FANO (PESARO URBINO), 4 GIU - Il disegnatore Mauro Biani e il fotografo di guerra Giorgio Bianchi saranno gli artisti di punta delle mostre in programma nella settima edizione di Passaggi Festival Fano (24-30 giugno). L'appuntamento è per il 24 giugno con il percorso inaugurale che partirà da piazza Sansovino e si concluderà alla Mediateca Montanari. Curate dall'art manager Paola Gennari, le mostre punteggeranno il centro storico con cinque sedi per sei artisti, disegnando, come tradizione, un itinerario turistico artistico della città: fotografia, incisione, pittura mista a scultura, illustrazioni e disegni, per una collettiva e cinque personali di artisti provenienti da esperienze molto diverse, affermati ed emergenti.