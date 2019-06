Paperino, papero sfigato, compie 85 anni

ROMA, 3 GIU - Paolino Paperino, negli Usa Donald Duck, il simpatico papero disneyano paladino dei pasticcioni e degli sfigati, il 9 giugno festeggerà 85 anni. Il settimanale Topolino, edito da Panini Comics, che ha proprio in Paperino uno dei suoi personaggi più amati, gli dedicherà un numero in edicola mercoledì 5 giugno, un'edizione che vedrà il mitico personaggio protagonista di cinque storie a fumetti che ci descrivono la sua personalità. Donald Duck esordiva il 9 giugno del 1934 nel corto animato "The Wise Little Hen" (La Gallinella Saggia) delle Silly Symphonies. Da allora il papero più famoso del mondo è apparso in oltre 150 corti e mediometraggi. Paperino, così ribattezzato in Italia, è un personaggio poliedrico che sperimenta sia le gioie dell'amicizia sia le frustrazioni provocate dalle futili seccature della vita e proprio per questo i fan di tutte le età possono identificarsi nei suoi cambi d'umore. Original Marines dedica una capsule per bambini e bambine a Paperino, Hip Hop Watches un orologio.