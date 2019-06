Madonna Benois Leonardo,folla a Fabriano

FABRIANO (ANCONA), 3 GIU - Oltre mille visitatori in appena 36 ore per il primo fine settimana della mostra su Leonardo Da Vinci, con l'esposizione del capolavoro La Madonna Benois nei locali della Pinacoteca civica Bruno Molajoli di Fabriano. L'obiettivo dei 10mila visitatori potrebbe essere abbondantemente superato, visto che la mostra sarà aperta fino a fine mese. Mentre si attende l'inaugurazione ufficiale della 13/a Annual Conference Unesco delle città creative (10-15 giugno) a Fabriano, il grande evento collaterale della mostra su Leonardo con l'esposizione della Madonna Benois, proveniente dall'Ermitage di San Pietroburgo, in Italia dopo 35 anni, è stato aperto il primo giugno. In circa 36 ore oltre mille visitatori sono accorsi per ammirare questo capolavoro. Tanti i fabrianesi, tra questi anche l'amministratore apostolico della Diocesi di Fabiano-Materica, e segretario generale della Conferenza episcopale italiana, mons. Stefano Russo. Tra i visitatori anche il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli.