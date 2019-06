Salvator Mundi, nuova puntata del giallo

NEW YORK, 3 GIU - Nuova puntata nel giallo del Salvator Mundi. "Chi lo ha comprato non ha fatto un buon affare", ha detto al Guardian Carmen Bambach, una delle massime esperte al mondo di Leonardo. Responsabile dei disegni del Rinascimento al Metropolitan di New York, la Bambach è convinta che la tela, scomparsa dalla circolazione dopo esser stata battuta all'asta da Christie's nel 2017 per la cifra stratosferica di 450 milioni di dollari, sia opera di Giovanni Antonio Boltraffio, un assistente di Leonardo, con "solo pochi ritocchi" di mano del maestro. L'attribuzione della Bambach, contenuta in un monumentale saggio in quattro volumi su Leonardo che uscirà negli Usa il 25 giugno, si basa su vari fattori, incluso quello di aver visto il dipinto durante l'ultimo restauro nel 2007: "So quanto fosse danneggiato". La storica dell'arte contesta anche la tesi che il quadro avrebbe potuto far parte del collezioni di re Carlo primo: "Non c'è documentazione fino a metà Ottocento".