Digital storytelling ai Mercati Traiano

ROMA, 3 GIU - Monumento in continua trasformazione, unicum al mondo, "quartiere" che ha vissuto l'evoluzione di Roma dall'età imperiale ai giorni nostri (da centro amministrativo strategico dei Fori imperiali a residenza nobiliare, da fortezza militare a sede prestigiosa di convento, a caserma), i Mercati di Traiano si preparano a rinnovare ancora una volta il loro dialogo con il territorio e la città con il progetto Live Museum, Live Change, al via il 5 giugno. Un'occasione per conoscere da vicino i primi interventi che hanno visto protagonisti gli studenti di alcuni istituti superiori romani alle prese con un inedito digital storytelling in grado di restituire uno dei monumenti più belli al mondo attraverso nuove possibilità narrative e interpretative, supporti tecnologici, visual e video wall, una mappa interattiva con punti sonori, nuove drammaturgie e visioni, in una narrazione in cui il digitale attiva rinnovate relazioni con il luogo e la sua storia.