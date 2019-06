Sulic a Trieste per Quattro Stagioni

ROMA, 3 GIU - Luka Sulic dei 2Cellos è pronto a debuttare, in prima mondiale, al Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste con il suo nuovo progetto solista. Sulic è il primo musicista a suonare integralmente "Le Quattro Stagioni" di Antonio Vivaldi, trascritte per violoncello solista e orchestra d'archi. Nella seconda parte della serata il concerto in do maggiore di Haydn, L'invierno porteño di Astor Piazzolla, Czardas di Vittorio Monti e altre opere classiche. Star mondiale assieme al collega e amico Stjepan Hauser con i 2Cellos, il duo che ha rivoluzionato la scena strumentale internazionale grazie al sapiente mix tra classica e rock, Sulic ha deciso di tornare alle origini e di avviare un nuovo progetto solista dedicato a una delle pagine più suggestive della storia della musica classica, "Le Quattro Stagioni" di Antonio Vivaldi, capolavoro che ha sempre amato sin da bambino e che sta preparando meticolosamente da oltre due anni nell'inedita versione integrale per violoncello solista e orchestra d'archi.