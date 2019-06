Incassi, Aladdin vola oltre gli 11 mln

ROMA, 3 GIU - Il live-action della Disney Aladdin si conferma per la seconda settimana in vetta al botteghino: al secondo weekend di programmazione, ha incassato 2 milioni 804mila euro, superando in totale 11 milioni (in Usa ha toccato quota 185 milioni). Entra al secondo posto Godzilla 2: King of the Monsters, 35/a avventura del mostro nipponico, che guadagna poco più di 1 milione. Scivola dalla seconda alla terza posizione Il Traditore di Marco Bellocchio, presentato a Cannes, che con altri 930mila euro porta a 2 milioni 846mila euro l'incasso in due settimane. L'atteso biopic su Elton John, Rocketman, è quarto con 602mila euro. L'ultima fatica di Pedro Almodovar, passata anch'essa alla Croisette, l'autobiografico Dolor y gloria, in tre settimane ha totalizzato 2,6 milioni. La seconda metà della top ten rispecchia l'andamento della scorsa settimana con John Wick 3 sesto, seguito da Attenti a quelle due, Pokemon Detective Pikachu, L'angelo del male: Brightburn, Avengers: Endgame. Incassi a 6,5 milioni, in calo del 38%.