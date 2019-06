Annunciati gli 8 vincitori Musicultura

MACERATA, 3 GIU - Annunciati gli otto vincitori dell'edizione 2019 di Musicultura, festival della canzone popolare e d'autore, in programma a Macerata dal 17 al 23 giugno, con media partner Rai Radio 1. Sono partiti in 719, autori dei loro brani, hanno superato il test di audizioni live entrando tra i 16 finalisti; in otto sono sul podio finale dopo una dura selezione iniziata nell'autunno scorso. Sono Luca Bocchetti (Roma) con la canzone "Furius", Francesco Lettieri (Giugliano) "La mia nuova età", Lo Straniero (Asti) "Quartiere italiano", Lavinia Mancusi (Roma) "Ninù", Paolantonio (Catania) "Questa assurda storia", Gerardo Pozzi (Vittorio Veneto) "Badabum", Enzo Savastano (Benevento) "Le mogli dei cantanti famosi", Francesco Sbraccia (Teramo) "Tocca a me". "Una canzone ha il potere di cambiarti l'umore di una giornata, è un potere ben riposto nelle mani di questi giovani artisti - commenta il direttore artistico Piero Cesanelli - tra loro c'è diversità di stili e di approcci, ma li accomuna un sincero slancio creativo".