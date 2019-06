Imagine Dragons, unica data a Firenze

FIRENZE, 1 GIU - Saranno gli Imagine Dragons a inaugurare l'estate in musica della Visarno Arena di Firenze, domenica 2 giugno. Il concerto di Firenze è l'unica data europea del tour 2019 della band americana. Gli Imagine Dragons approdano a Firenze a pochi mesi dall'uscita di Origins, quarto album del gruppo, che arriva 16 mesi dopo l'uscita del precedente Evolve ed è stato concepito come una sorta di disco gemello, continuandone le sperimentazioni sonore. "Si tratta di cercare nuovo terreno ma anche di apprezzare le tue origini - ha affermato Dan Reynolds, il cantante della band che comprende anche il chitarrista Wayne Sermon, il bassista Ben Mckee e il batterista Daniel Platzman -, "quando creiamo, lo facciamo senza vincoli, né regole. Per noi è emozionante fare musica sempre nuova e diversa". Ad aprire l'appuntamento fiorentino di Imagine Dragons, alle 17, saranno Jake Bugg, Fil Bo Riva e Birthh. Alle 21 poi il concerto della band americana.